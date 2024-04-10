Из-за тумана меняется расписание парома через Волгу в Самаре

В связи с туманом на грузовой паромной переправе через Волгу в Самаре 10 апреля меняется время отправления последних рейсов:

Рейс с Октябрьского спуска переносится на 20:00

Рейс из Рождествено переносится на 18:00.

Актуальная информация о работе маршрута размещена на сайте и в социальных сетях Самарского речного пассажирского предприятия, а также по телефонам: 8-917-011-42-21 и 8 (846) 222-93-37.