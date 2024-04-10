На манеже Самарского цирка ко Всемирному дню цирка прошла открытая репетиция номеров шоу Гии Эрадзе "5 континентов"

Ежегодно каждую третью субботу апреля все мировое цирковое сообщество празднует большое событие — Всемирный день цирка. В этом году праздник пройдет 20 апреля, в 14-й раз.

Вот уже 14 лет Всемирный день цирка призван привлечь внимание общественности к многовековой истории и традициям циркового искусства как феномена культурного наследия человечества.

В этом году, в рамках празднования Всемирного Дня Цирка, Российская государственная компания организует открытые репетиции в филиалах компании по всей стране, с целью популяризации циркового искусства и знакомства зрителей с процессом создания невероятных зрелищных номеров. Самарский цирк — не исключение. Продюсерский центр "Королевский цирк Гии Эрадзе", являющийся флагманом Российского цирка, с удовольствием поддерживает подобные мероприятия и традиционно каждый год проводит большие мастер-классы, открытые репетиции и праздничные представления. 9 апреля артисты циркового шоу Гии Эрадзе "5 континентов", у успехом гастролирующие сегодня в Самаре, провели открытую репетицию номеров шоу в манеже Самарского цирка.

Гости открытой репетиции получили уникальную возможность увидеть процесс подготовки к выступлениям, задать вопросы артистам, узнать, какие секреты скрываются за каждым номером, как артисты работают над каждым движением, чтобы сделать его идеальным. Всероссийские открытые репетиции — это реальный шанс заглянуть за кулисы, познакомиться с душой и сердцем цирка.

На открытую репетицию были приглашены учащиеся цирковых студий, театральных кружков и училищ — всего более 400 человек.

В рамках мероприятия был показан именно репетиционный процесс номеров. Полнометражную версию нового шоу Гии Эрадзе "5 континентов" можно посмотреть в Самарском цирке каждую субботу и воскресенье и только по 21 апреля. Билеты можно приобрести в кассе цирка (ежедневно с 10:00 до 19:00) и на официальном сайте Самарского цирка circus-samara.ru.