На манеже Самарского цирка ко Всемирному дню цирка прошла открытая репетиция номеров шоу Гии Эрадзе "5 континентов"

Ежегодно каждую третью субботу апреля все мировое цирковое сообщество празднует большое событие — Всемирный день цирка. В этом году праздник пройдет 20 апреля, в 14-й раз.
Вот уже 14 лет Всемирный день цирка призван привлечь внимание общественности к многовековой истории и традициям циркового искусства как феномена культурного наследия человечества.
В этом году, в рамках празднования Всемирного Дня Цирка, Российская государственная компания организует открытые репетиции в филиалах компании по всей стране, с целью популяризации циркового искусства и знакомства зрителей с процессом создания невероятных зрелищных номеров. Самарский цирк — не исключение. Продюсерский центр "Королевский цирк Гии Эрадзе", являющийся флагманом Российского цирка, с удовольствием поддерживает подобные мероприятия и традиционно каждый год проводит большие мастер-классы, открытые репетиции и праздничные представления. 9 апреля артисты циркового шоу Гии Эрадзе "5 континентов", у успехом гастролирующие сегодня в Самаре, провели открытую репетицию номеров шоу в манеже Самарского цирка.
Гости открытой репетиции получили уникальную возможность увидеть процесс подготовки к выступлениям, задать вопросы артистам, узнать, какие секреты скрываются за каждым номером, как артисты работают над каждым движением, чтобы сделать его идеальным. Всероссийские открытые репетиции — это реальный шанс заглянуть за кулисы, познакомиться с душой и сердцем цирка.
На открытую репетицию были приглашены учащиеся цирковых студий, театральных кружков и училищ — всего более 400 человек.
В рамках мероприятия был показан именно репетиционный процесс номеров. Полнометражную версию нового шоу Гии Эрадзе "5 континентов" можно посмотреть в Самарском цирке каждую субботу и воскресенье и только по 21 апреля. Билеты можно приобрести в кассе цирка (ежедневно с 10:00 до 19:00) и на официальном сайте Самарского цирка circus-samara.ru.
Последние комментарии
Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!
ЗООЗАЩИТНИКИ! Сохраните это решение суда !!! И помните, никто не имеет права запрещать кормить бездомных животных !!! Всегда ссылайтесь на это решение суда . ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА от 3 июля 2019 г. по делу № 33-11353/2019) Кормить и давать кров бездомным животным не только можно, но и нужно, потому что сострадание и гуманное отношение к животным без владельцев – это обязанность каждого гражданина РФ в силу ст. 4, ст. 17 Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Закон № 498-ФЗ), а внешнее проявление сострадания и гуманного отношения как раз и состоит в заботе о сохранении жизни животных без владельцев, в том числе в их кормежке и защите от плохой погоды. На это указал региональный суд, отклоняя "добрососедский" иск об обязании сломать будку для собаки и запрете кормления бродячих псов (определение Ростовского областного суда от 3 июля 2019 г. по делу № 33-11353/2019) https://vk.com/tvoridobroroslavl?w=wall689241568_476 ********************************** В соответствии со ст. 4 и 17 Закона об ответственном обращении с животными1, «сострадание и гуманное отношение к животным без владельцев являются обязанностью всех граждан», а внешнее проявление такого отношения и состоит в том числе в их кормлении и «предотвращении негативного воздействия на их здоровье погодных явлений» (можно и нужно собакам ставить/строить укрытие/будки, а так же кормить). Законом об ответственном обращении с животными установлено, что животные являются существами, способными испытывать эмоции и физические страдания, и относиться к ним следует нравственно и гуманно. То есть в нашем законодательстве установлены право и даже моральная обязанность кормить и заботиться в том числе о животных без хозяина. Закон разрешает любителям животных ухаживать за бродячими собаками и кошками Часть 3 ст. 17 Конституции РФ . ********************************** Пост Бурматова В.В. ⚡️ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАПРЕТЫ НА КОРМЛЕНИЕ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРОТИВОЗАКОННЫ - ПРОКУРАТУРА ‼️ Субъекты РФ, пытающиеся на региональном уровне ввести запрет на кормление безнадзорных животных и на взаимодействие волонтёров с ними, делают это незаконно: такие решения противоречат федеральному законодательству и должны быть опротестованы прокуратурой. Мы это с вами и так знали, я тут подробно писал об этом, но не все чиновники умеют читать, поэтому иногда принимают глупые, вредные и непрофессиональные решения как в Челябинской области, где на на федеральный уровень скандал с запретом волонтёрам заботиться о бездомных животных (а больше в регионе о них заботиться некому: остальные пилят 330 миллионов, выделенных на это в то время как стаи собак бегают в центральном городском парке, где какой-то маньяк стреляет по ним из ружья, добивая потом кольями). 😹 Вообще, когда челябинские чиновники пытаются поработать, получается очень смешно, как в этот раз, например, когда прокуратура признала противозаконными их дурацкие инициативы. Лучше бы просто сидели и не вредили. И, выбирая, кого покормить, - бездомного кота или челябинского чиновника, я, конечно, выберу кота. Он и симпатичнее, и прок от него есть в отличие от. ‼️‼️‼️ Всем совет: если в вашем регионе власти пытаются повторить глупость челябинских чиновников, запрещая волонтёрам кормить бездомных животных и ухаживать за ними, пишем в прокуратуру и отменяем эти решения как незаконные. А челябинские власти опять «прославились» на всю страну. Это талант! https://t.me/c/1322729948/8732 **************************************************************************
К сожалению, без вмешательства СК даже при наличии решений судов вопрос обеспеченности инфраструктурой микрорайона так и не решается. Хочется надеется, что в итоге все законные требования граждан о доступности медицинской помощи и обеспеченности детскими садами будет решен.
Эту знают улицу " Не толь ко лишь все" .( мер Кличко)
Это кто? Чо а сражаться за Россию слабо?