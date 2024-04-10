В Сызрани прокуратура добивается ремонта объекта культурного наследия

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Сызранский городской суд вынес решение по иску прокуратуры о ремонте объекта культурного наследия "Дом купца Чурина В. Г.". Об этом сообщает прокуратура Самарской области.