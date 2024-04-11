Вновь на грузовой переправе в Самаре отменяются рейсы

В четверг, 11 апреля, по техническим причинам на грузовой паромной переправе в Самаре отменяются рейс с Рождествено в 11:00 и с Октябрьского спуска в 13:00.

О начале работы переправы будет сообщено дополнительно.

Актуальная информация о работе маршрута размещена на сайте Самарского речного пассажирского предприятия, а также по телефонам: 8-917-011-42-21 и 8(846) 222-93-37