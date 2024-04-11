Самарцев предупредили о сбоях в трансляции 15 апреля

В понедельник, 15 апреля, на теле-радиопередающих станциях Самарской области пройдут плановые профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов.

С 02:00 часов до 11:00 часов местного времени на мощных радиотелевизионных станциях (РТС) Самарской области пройдут плановые профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов, в связи с чем, планируются кратковременные отключения:

цифрового эфирного телевидения на радиотелевизионных станциях Самара, Жигулевск (в зоне вещания г. о.Тольятти и часть н. п. Ставропольского района), Сызрань, Сергиевск, Большая Глушица;

радиоканалов "Радио России", "Маяк" и "Вести ФМ" в аналоговом формате на радиотелевизионных станциях Самара, Жигулевск (Тольятти), Сызрань;

радиоканала "Радио России" в аналоговом формате на радиотелевизионных станциях Сергиевск, Большая Глушица.

С 09:00 часов до 17:00 часов планируется остановка трансляции телевизионного канала "Самарское губернское телевидение" (ТК "Губерния") и радиоканала "Самарское губернское радио" (радиоканал "Губерния") на всех объектах вещания указанных каналов на территории Самарской области в связи с профилактикой на Центральной земной спутниковой станции (ЦЗС).



15, 17 апреля профилактические работы так же пройдут на аналоговых телеканалах и FM-радиостанциях.

По информации самарского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети, время отключений согласовано с руководством теле- и радиоканалов и проводится в моменты отсутствия в эфире важных новостей и рейтинговых программ.

График профилактических работ (по мск.времени) на радиотелевизионных передающих станциях Самарской области публикуется на сайте смотрицифру.рф — официальный сайт РТРС (rtrs.ru) в разделе "Временные отключения телерадиоканалов (rtrs.ru) и в "Кабинете телезрителя".

Уточнить перерывы в теле-радиотрансляции можно по телефону федеральной Горячей линии 8-800-220-20-02 (круглосуточно, бесплатно).