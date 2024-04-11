В Самарской области с 1 июля подорожает проезд в электричках

Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области опубликовал проект приказа, в соответствии с которым планируется проиндексировать тарифы на перевозку в электричках. Речь идет о перевозках, осуществляемых АО "Самарская пригородная пассажирская компания".

Новые тарифы проиндексируют на 9% (для "Ласточки"), на 5-19% (для "Волжского экспресса") и на 6-13% для иных поездов "в зависимости от дифференциации тарифа".

Предельные максимальные уровни тарифов, плату, оплачиваемые пассажирами при проезде в пассажирских и скорых поездах, предлагается установить с 1 июля 2024 года.