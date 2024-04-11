"Автобус Победы" в Самаре выйдет на линию в мае

Ежегодная акция "Автобус Победы" в Самаре направлена на сохранение памяти в сердцах и умах народа об участниках Великой Отечественной войны. Она проходит уже третий год по инициативе Профсоюзной организации автобусного перевозчика и поддержке городского департамента транспорта.

Чтобы стать участником, необходимо прислать фотографии с рассказом о своих родственниках — участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла. Портреты и рассказы будут размещены в салонах транспортных средств.

Информацию можно присылать на почту: samaraavtogaz.ru. В печатном виде (фото и рассказ) по адресу: г. Самара, ул. Пугачевская 73 а. Материалы принимаются до 26 апреля *с пометкой "Автобус Победы".



Весь май праздничные фотопортреты будут украшать салон автобус, а самые трогательные истории будут опубликованы на канале #ПроТранспорт63.