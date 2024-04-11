ХК "Лада" обыграл ЦСК ВВС - 3:0

В четверг, 11 апреля, состоялась вторая встреча тольяттинского ХК "Лада" и самарского ХК "ЦСК ВВС".

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу тольяттинцев.

Напомним, что первый матч также завершился со счетом 3:0, но в пользу самарцев.