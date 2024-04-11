Вышли к Волге: в Самаре депутаты убирают прибрежную территорию

Апрель — месяц благоустройства. Основной объем работы приходится на профильные службы. Но на средники и субботники выходят также неравнодушные жители. Не остаются в стороне и депутаты Самарской городской думы, которые несколько лет подряд очищают от мусора береговую линию Волги.

После зимы в Самаре приступили к мойке проезжей части и тротуаров, ремонту и покраске дорожных ограждений, уборке дворов, приводят в порядок фасады зданий. Отдельное внимание — берегу Волги. По словам председателя думы Самары, для депутатов акции по очистке береговой линии стали традиционными. 10 апреля парламентарии вышли на "волжский" средник, чтобы прибрать берег Волги до сброса воды на Жигулевской ГЭС и подъема уровня реки.

"Несколько лет подряд мы наводим чистоту на берегу, убираем мусор до прихода "большой воды". Вместе с единомышленниками очистили участок от Ульяновского спуска до Красной Глинки. Собрали большой объем мусора", — отметил Алексей Дегтев.

Число участников акции растет. На среднике депутатам помогали члены общественного молодежного парламента при думе, экоактивисты, волонтеры.

Трудовой десант работал у Ладьи, на улице Лейтенанта Шмидта, на Советской Армии неподалеку от НФС-1, под Загородным парком, на 8-й и 9-й просеках и других участках. Территорию расширяют из года в год. И так не только в Самаре, но и во всех крупных городах, расположенных на Волге.

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