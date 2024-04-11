400 человек эвакуировали из ТЦ в Самаре

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В четверг, 11 апреля, в 14:16, сотрудникам экстренных служб поступило сообщение о сработавшей пожарной сигнализации в ТЦ на пр. Кирова, 147 в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.