400 человек эвакуировали из ТЦ в Самаре

В четверг, 11 апреля, в 14:16, сотрудникам экстренных служб поступило сообщение о сработавшей пожарной сигнализации в ТЦ на пр. Кирова, 147 в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Прибывшие на вызов огнеборцы установили, что на четвертом этаже ТЦ "Вива Лэнд" в зоне фудкорта произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации.
До прибытия пожарных из здания эвакуировали 400 человек, в том числе 50 детей.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!