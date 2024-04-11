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Общество

На выставке "Россия" пройдет масштабное празднование Дня космонавтики

МОСКВА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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12 апреля на международной выставке-форуме "Россия" отпразднуют День космонавтики. Мероприятия пройдут под девизом "Время России! Время вперед!", который символизирует непрерывное стремление страны к развитию и будущему.

Гости выставки смогут принять участие в торжественном шествии с представителями ракетно-космической отрасли, посмотреть праздничный автомобильный парад, услышать видеообращение к участникам и гостям Выставки с Международной космической станции, послушать выступления лучших артистов и увидеть уникальную космическую экспозицию "Российский космос: создавая будущее" в Центре "Космонавтика и авиация".

С 10.00 до 22.00 на Центральной аллее ВДНХ гостей ждет тематическая выставка "Первый. Путь к звездам" — экспозиция, посвященная 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина. Посетители увидят уникальные архивные фотографии, олицетворяющие путь космонавта к его знаменитому полету.

С 10.30 до 11.30 в Павильоне № 34 "Российский космос: создавая будущее" гости Выставки смогут проверить свои знания в ходе Всероссийского космического диктанта, который проходит с 2019 года и традиционно охватывает более полумиллиона участников. Вопросы теста затрагивают разные сферы — биографии легенд отечественной космонавтики, особенности жизни и работы на орбите, исследования планет и многое другое. Мероприятие организуют при поддержке генерального партнера образовательной программы Выставки "Россия" — Российского общества "Знание".

С 13.30 до 14.45 в Зоне культурных проектов Павильона № 75 пройдет концерт "Космический привет". Захватывающее музыкально-космическое путешествие представят лучшие артисты и коллективы Самары — космической столицы России. Перед гостями выступят заслуженный артист Сергей Войтенко, вокальная группа "Пятеро" и детский музыкальный театр "Домисолька".

"Космические" активности ждут гостей стенда Самарской области: квесты "Звёздный код открытий", "Автостопом по галактике", интерактивный спектакль, мастер-классы и викторины об освоении космоса. Экспозиция нашего региона на выставке одна из самых космических: здесь ежедневно можно наблюдать виртуальный запуск ракеты в космическое пространство, принять участие в виртуальной экскурсии по музею ПАО "ОДК "Кузнецов" в VR-очках, посетителям представлен малый космический аппарат — спутник "АИСТ-СТ" Самарского университета. Даже свадьба, которая прошла в День Самарской области на выставке "Россия", была космической. Напомним, инженера-конструктора АО "РКЦ "Прогресс" Кирилла Казакова и его супругу Екатерину с бракосочетанием поздравили губернатор Дмитрий Азаров, космонавты и Герои России Олег Кононенко, Елена Серова и Олег Артемьев, а также сотрудники РКЦ "Прогресс".

С 13.40 до 17.00 в Павильоне № 57 "Просвещение/Десятилетие науки и технологий" будет проходить профориентационный просветительский марафон "Ключ на старт", в рамках которого выступят ведущие спикеры российской ракетно-космической отрасли. Также в ходе мероприятия будут представлены современные и перспективные проекты и технологии мировой космонавтики. У каждого участника марафона будет возможность прикоснуться к загадочному миру космоса: узнать больше о современных тенденциях в развитии техники и технологий, познакомиться с миром космической науки и лично спросить у российских космонавтов, как наша планета выглядит из космоса.

С 17.00 до 18.00 каждый желающий сможет принять участие в торжественном шествии "Время России! Время вперед!". От Северной петли ВДНХ до Главной уличной сцены в сопровождении духовых оркестров и детского симфонического оркестра по Выставке пройдут будущие представители ракетно-космической отрасли — студенты профильных специальностей, представители династий космонавтов, молодежных тематических космических клубов, сотрудники предприятий Госкорпорации "Роскосмос". Их участие в параде ознаменует преемственность поколений и напомнит о том, что все то, чем мы сегодня по праву гордимся, много лет назад начиналось с чьей-то мечты. Торжественный старт параду даст легендарный лозунг от Юрия Гагарина — "Поехали!", а завершится мероприятие праздничным концертом на Главной уличной сцене.

С 18.00 до 18.30 в Павильоне № 34 "Российский космос: создавая будущее" посетителей Выставки ждет уникальное мероприятие "Свет новых звезд" — свадебная церемония, которая олицетворяет небесный союз молодоженов и символически связывает их с космосом, воплощает романтику и величие космических пространств, подчеркивает вечность и безграничность настоящей любви. Главными героями бракосочетания станут четыре влюбленные пары из "космических" городов страны. В церемонии примет участие робот Госкорпорации "Роскосмос": он вручит кольца молодоженам.

С 18.40 до 18.50 под тем же девизом — "Время России! Время вперед!" — от Павильона № 34 "Российский космос: создавая будущее" до Главной уличной сцены пройдет красочный автомобильный парад: в культовых ретроавтомобилях ГАЗ-21, а также в современных российских авто Aurus и Evolute, олицетворяющих путешествие в прекрасное будущее, проедут космонавты и молодожены.

С 18.00 до 20.00 праздничные мероприятия на Главной уличной сцене продолжатся концертной программой "Время России! Время вперед!". В рамках концерта состоятся церемония передачи молодоженам символического Огня семейного очага и общение с космонавтами на Международной космической станции (МКС), которые во время включения обратятся к участникам и гостям выставки. Концерт откроет новое прочтение композиции "Авиамарш", Хор Первых от РДДМ исполнит новую интерпретацию известной песни. Далее участники "Большой перемены" в рамках общей концертной программы раскроют тематический блок о главном будущем нашей страны — о детях, которые уже сейчас придумывают социально значимые проекты, реализуют их и помогают улучшить жизнь людей, жизнь всей России! Также в рамках концерта выступит оперная певица Ксения Дежнева, солистка Большого театра, с песней "В космос" (песня была записана к фильму "Вызов"), первый танец молодые исполнят именно под эту композицию. Кроме того, в программе концерта — шоу-балет арт-кластера "Таврида", выступление МОТа, молодежного хэдлайнера от VK, и "космической" рок-группы страны "Земляне".

Завершит концерт композиция Владимира Бабенко, резидента Таврида.АРТ — "Привет, Земля!" совместно с Хором Первых от РДДМ и Резидентами Таврида.АРТ.

С 18.00 до 20.00 в Большом конференц-зале Павильона № 75 пройдет праздничная концертная программа, которую откроет увертюра "Укрощение огня" в исполнении симфонического оркестра. В рамках праздничного мероприятия ветеранам и заслуженным работникам российской ракетно-космической отрасли будут торжественно вручены государственные и ведомственные награды.
Также в течение праздничного дня гостей ВДНХ ждут специальные экскурсии по Выставке, знакомящие со знаковыми событиями в космической отрасли страны и вкладом регионов в ее развитие, встречи с реальными космонавтами, космическая атрибутика от Выставки "Россия" с цитатами Юрия Гагарина, презентация космического питания от Госкоропрации "Роскосмос" и многое другое.

Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку уже посетило более 10 млн человек. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.

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Последние комментарии

Виктор Шашков 10 апреля 2024 12:49 До 20 тыс. рублей: в Самарской области ввели штрафы для тех, кто подкармливает животных

Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!

Эля Знаменская 10 апреля 2024 11:38 До 20 тыс. рублей: в Самарской области ввели штрафы для тех, кто подкармливает животных

ЗООЗАЩИТНИКИ! Сохраните это решение суда !!! И помните, никто не имеет права запрещать кормить бездомных животных !!! Всегда ссылайтесь на это решение суда . ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА от 3 июля 2019 г. по делу № 33-11353/2019) Кормить и давать кров бездомным животным не только можно, но и нужно, потому что сострадание и гуманное отношение к животным без владельцев – это обязанность каждого гражданина РФ в силу ст. 4, ст. 17 Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Закон № 498-ФЗ), а внешнее проявление сострадания и гуманного отношения как раз и состоит в заботе о сохранении жизни животных без владельцев, в том числе в их кормежке и защите от плохой погоды. На это указал региональный суд, отклоняя "добрососедский" иск об обязании сломать будку для собаки и запрете кормления бродячих псов (определение Ростовского областного суда от 3 июля 2019 г. по делу № 33-11353/2019) https://vk.com/tvoridobroroslavl?w=wall689241568_476 ********************************** В соответствии со ст. 4 и 17 Закона об ответственном обращении с животными1, «сострадание и гуманное отношение к животным без владельцев являются обязанностью всех граждан», а внешнее проявление такого отношения и состоит в том числе в их кормлении и «предотвращении негативного воздействия на их здоровье погодных явлений» (можно и нужно собакам ставить/строить укрытие/будки, а так же кормить). Законом об ответственном обращении с животными установлено, что животные являются существами, способными испытывать эмоции и физические страдания, и относиться к ним следует нравственно и гуманно. То есть в нашем законодательстве установлены право и даже моральная обязанность кормить и заботиться в том числе о животных без хозяина. Закон разрешает любителям животных ухаживать за бродячими собаками и кошками Часть 3 ст. 17 Конституции РФ . ********************************** Пост Бурматова В.В. ⚡️ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАПРЕТЫ НА КОРМЛЕНИЕ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРОТИВОЗАКОННЫ - ПРОКУРАТУРА ‼️ Субъекты РФ, пытающиеся на региональном уровне ввести запрет на кормление безнадзорных животных и на взаимодействие волонтёров с ними, делают это незаконно: такие решения противоречат федеральному законодательству и должны быть опротестованы прокуратурой. Мы это с вами и так знали, я тут подробно писал об этом, но не все чиновники умеют читать, поэтому иногда принимают глупые, вредные и непрофессиональные решения как в Челябинской области, где на на федеральный уровень скандал с запретом волонтёрам заботиться о бездомных животных (а больше в регионе о них заботиться некому: остальные пилят 330 миллионов, выделенных на это в то время как стаи собак бегают в центральном городском парке, где какой-то маньяк стреляет по ним из ружья, добивая потом кольями). 😹 Вообще, когда челябинские чиновники пытаются поработать, получается очень смешно, как в этот раз, например, когда прокуратура признала противозаконными их дурацкие инициативы. Лучше бы просто сидели и не вредили. И, выбирая, кого покормить, - бездомного кота или челябинского чиновника, я, конечно, выберу кота. Он и симпатичнее, и прок от него есть в отличие от. ‼️‼️‼️ Всем совет: если в вашем регионе власти пытаются повторить глупость челябинских чиновников, запрещая волонтёрам кормить бездомных животных и ухаживать за ними, пишем в прокуратуру и отменяем эти решения как незаконные. А челябинские власти опять «прославились» на всю страну. Это талант! https://t.me/c/1322729948/8732 **************************************************************************

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