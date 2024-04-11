На выставке "Россия" пройдет масштабное празднование Дня космонавтики

12 апреля на международной выставке-форуме "Россия" отпразднуют День космонавтики. Мероприятия пройдут под девизом "Время России! Время вперед!", который символизирует непрерывное стремление страны к развитию и будущему.

Гости выставки смогут принять участие в торжественном шествии с представителями ракетно-космической отрасли, посмотреть праздничный автомобильный парад, услышать видеообращение к участникам и гостям Выставки с Международной космической станции, послушать выступления лучших артистов и увидеть уникальную космическую экспозицию "Российский космос: создавая будущее" в Центре "Космонавтика и авиация".

С 10.00 до 22.00 на Центральной аллее ВДНХ гостей ждет тематическая выставка "Первый. Путь к звездам" — экспозиция, посвященная 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина. Посетители увидят уникальные архивные фотографии, олицетворяющие путь космонавта к его знаменитому полету.

С 10.30 до 11.30 в Павильоне № 34 "Российский космос: создавая будущее" гости Выставки смогут проверить свои знания в ходе Всероссийского космического диктанта, который проходит с 2019 года и традиционно охватывает более полумиллиона участников. Вопросы теста затрагивают разные сферы — биографии легенд отечественной космонавтики, особенности жизни и работы на орбите, исследования планет и многое другое. Мероприятие организуют при поддержке генерального партнера образовательной программы Выставки "Россия" — Российского общества "Знание".

С 13.30 до 14.45 в Зоне культурных проектов Павильона № 75 пройдет концерт "Космический привет". Захватывающее музыкально-космическое путешествие представят лучшие артисты и коллективы Самары — космической столицы России. Перед гостями выступят заслуженный артист Сергей Войтенко, вокальная группа "Пятеро" и детский музыкальный театр "Домисолька".

"Космические" активности ждут гостей стенда Самарской области: квесты "Звёздный код открытий", "Автостопом по галактике", интерактивный спектакль, мастер-классы и викторины об освоении космоса. Экспозиция нашего региона на выставке одна из самых космических: здесь ежедневно можно наблюдать виртуальный запуск ракеты в космическое пространство, принять участие в виртуальной экскурсии по музею ПАО "ОДК "Кузнецов" в VR-очках, посетителям представлен малый космический аппарат — спутник "АИСТ-СТ" Самарского университета. Даже свадьба, которая прошла в День Самарской области на выставке "Россия", была космической. Напомним, инженера-конструктора АО "РКЦ "Прогресс" Кирилла Казакова и его супругу Екатерину с бракосочетанием поздравили губернатор Дмитрий Азаров, космонавты и Герои России Олег Кононенко, Елена Серова и Олег Артемьев, а также сотрудники РКЦ "Прогресс".

С 13.40 до 17.00 в Павильоне № 57 "Просвещение/Десятилетие науки и технологий" будет проходить профориентационный просветительский марафон "Ключ на старт", в рамках которого выступят ведущие спикеры российской ракетно-космической отрасли. Также в ходе мероприятия будут представлены современные и перспективные проекты и технологии мировой космонавтики. У каждого участника марафона будет возможность прикоснуться к загадочному миру космоса: узнать больше о современных тенденциях в развитии техники и технологий, познакомиться с миром космической науки и лично спросить у российских космонавтов, как наша планета выглядит из космоса.

С 17.00 до 18.00 каждый желающий сможет принять участие в торжественном шествии "Время России! Время вперед!". От Северной петли ВДНХ до Главной уличной сцены в сопровождении духовых оркестров и детского симфонического оркестра по Выставке пройдут будущие представители ракетно-космической отрасли — студенты профильных специальностей, представители династий космонавтов, молодежных тематических космических клубов, сотрудники предприятий Госкорпорации "Роскосмос". Их участие в параде ознаменует преемственность поколений и напомнит о том, что все то, чем мы сегодня по праву гордимся, много лет назад начиналось с чьей-то мечты. Торжественный старт параду даст легендарный лозунг от Юрия Гагарина — "Поехали!", а завершится мероприятие праздничным концертом на Главной уличной сцене.

С 18.00 до 18.30 в Павильоне № 34 "Российский космос: создавая будущее" посетителей Выставки ждет уникальное мероприятие "Свет новых звезд" — свадебная церемония, которая олицетворяет небесный союз молодоженов и символически связывает их с космосом, воплощает романтику и величие космических пространств, подчеркивает вечность и безграничность настоящей любви. Главными героями бракосочетания станут четыре влюбленные пары из "космических" городов страны. В церемонии примет участие робот Госкорпорации "Роскосмос": он вручит кольца молодоженам.

С 18.40 до 18.50 под тем же девизом — "Время России! Время вперед!" — от Павильона № 34 "Российский космос: создавая будущее" до Главной уличной сцены пройдет красочный автомобильный парад: в культовых ретроавтомобилях ГАЗ-21, а также в современных российских авто Aurus и Evolute, олицетворяющих путешествие в прекрасное будущее, проедут космонавты и молодожены.

С 18.00 до 20.00 праздничные мероприятия на Главной уличной сцене продолжатся концертной программой "Время России! Время вперед!". В рамках концерта состоятся церемония передачи молодоженам символического Огня семейного очага и общение с космонавтами на Международной космической станции (МКС), которые во время включения обратятся к участникам и гостям выставки. Концерт откроет новое прочтение композиции "Авиамарш", Хор Первых от РДДМ исполнит новую интерпретацию известной песни. Далее участники "Большой перемены" в рамках общей концертной программы раскроют тематический блок о главном будущем нашей страны — о детях, которые уже сейчас придумывают социально значимые проекты, реализуют их и помогают улучшить жизнь людей, жизнь всей России! Также в рамках концерта выступит оперная певица Ксения Дежнева, солистка Большого театра, с песней "В космос" (песня была записана к фильму "Вызов"), первый танец молодые исполнят именно под эту композицию. Кроме того, в программе концерта — шоу-балет арт-кластера "Таврида", выступление МОТа, молодежного хэдлайнера от VK, и "космической" рок-группы страны "Земляне".

Завершит концерт композиция Владимира Бабенко, резидента Таврида.АРТ — "Привет, Земля!" совместно с Хором Первых от РДДМ и Резидентами Таврида.АРТ.

С 18.00 до 20.00 в Большом конференц-зале Павильона № 75 пройдет праздничная концертная программа, которую откроет увертюра "Укрощение огня" в исполнении симфонического оркестра. В рамках праздничного мероприятия ветеранам и заслуженным работникам российской ракетно-космической отрасли будут торжественно вручены государственные и ведомственные награды.

Также в течение праздничного дня гостей ВДНХ ждут специальные экскурсии по Выставке, знакомящие со знаковыми событиями в космической отрасли страны и вкладом регионов в ее развитие, встречи с реальными космонавтами, космическая атрибутика от Выставки "Россия" с цитатами Юрия Гагарина, презентация космического питания от Госкоропрации "Роскосмос" и многое другое.