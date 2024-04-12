В Самаре наконец обрушилась "падающая" стена на пр. Кирова

В Самаре обрушилась часть облицовки дома № 304 на пр. Кирова.

Напомним, еще в апреле 2023 г. местные жители жаловались на то, что часть облицовки отслоилась от стены и угрожает упасть в любой момент.

Тогда, год назад, здание осмотрела комиссия и обязала ТСЖ максимально быстро обследовать и безопасно разобрать кирпичную кладку. А городская прокуратура планировала следить за ремонтом.

Однако, судя по видео с места ЧП, появившемуся в телеграм-канале "ЕЩЕ Самара", никакого ремонта не последовало, и оставшаяся часть отслоившейся облицовки так и держится на "честном слове".