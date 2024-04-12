В Самаре наконец обрушилась "падающая" стена на пр. Кирова

В Самаре обрушилась часть облицовки дома № 304 на пр. Кирова.
Напомним, еще в апреле 2023 г. местные жители жаловались на то, что часть облицовки отслоилась от стены и угрожает упасть в любой момент.
Тогда, год назад, здание осмотрела комиссия и обязала ТСЖ максимально быстро обследовать и безопасно разобрать кирпичную кладку. А городская прокуратура планировала следить за ремонтом.
Однако, судя по видео с места ЧП, появившемуся в телеграм-канале "ЕЩЕ Самара", никакого ремонта не последовало, и оставшаяся часть отслоившейся облицовки так и держится на "честном слове".
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!