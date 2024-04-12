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Экономика и бизнес

Самарцам напоминают, что до 2 мая необходимо представить декларацию о доходах

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До 2 мая 2024 г. необходимо представить декларацию о доходах, полученных в 2023 году.

Сделать это можно в налоговой инспекции, МФЦ или онлайн через "Личный кабинет налогоплательщика" на сайте ФНС России. Отчитаться о доходах необходимо, если в 2023 г. налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

Сдать декларацию о доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2024 года.

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