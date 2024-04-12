Предприимчивый студент из Самары оформил микрозайм на жителя Ижевска

В Самаре отправили в суд уголовное дело 19-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве с микрозаймами. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, студент колледжа нашел в интернете паспортные данные жителя Ижевска и оформил на него онлайн-кредит, а деньги — 30 тыс. руб. перевел на счет ни о чем не подозревавшей знакомой.

Когда парня задержали, он признал вину. Сейчас расследование дела уже закончилось.