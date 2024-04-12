Предприимчивый студент из Самары оформил микрозайм на жителя Ижевска

В Самаре отправили в суд уголовное дело 19-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве с микрозаймами. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По версии следствия, студент колледжа нашел в интернете паспортные данные жителя Ижевска и оформил на него онлайн-кредит, а деньги — 30 тыс. руб. перевел на счет ни о чем не подозревавшей знакомой.
Когда парня задержали, он признал вину. Сейчас расследование дела уже закончилось.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎