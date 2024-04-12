Пацанка Лиза Макарова: "Вопрос с дракой был решен между мной и Ульяной давным-давно"

Звезда телепроекта "Новые пацанки" Елизавета Макарова избила 18-летнюю девушку в подъезде самарского ЖК. Момент попал на видео. Когда интернет-пользователи увидели ролик, то потребовали от главы СК России Александра Бастрыкины разобраться в случившемся. Сама "пацанка" утверждает, что видео постановочное и все стороны конфликта давно помирились. Подробности происшедшего публикует "КП-Самара".

Лиза попала на телеэкраны в 2023-м, но менее чем за год сумела набрать неплохую аудиторию. Народ проникся непростой историей девушки: в юном возрасте ей пришлось столкнуться с криминальной деятельностью отца. В рамках шоу Лиза поделилась последним воспоминанием о родителе. Однажды в квартиру Макаровых пробрались несколько бандитов и убили мужчину на глазах его дочери-подростка.

Несмотря на трудное детство, Лизе удалось стать мастером спорта по бальным танцам, но потом девушка свернула на кривую дорожку. Стала вести разгульный образ жизни, бросила танцы и ушла с головой в единоборства. Лизе не хватало экстрима, и ее бои перенеслись на улицы, где нет правил.

Участие в телепроекте, к сожалению, не смогло изменить жизнь самарчанки. В апреле 2024 г. в интернете завирусилось видео, на котором Елизавета Макарова избивает 18-летнюю девушку кулаками по голове и ногами по телу. Оператор на фоне комментирует драку и советует жертве защищаться от ударов.

Ролик вызвал общественный резонанс, соцсети стали просто разрываться от комментариев. Народ просил обратить на данный инцидент внимание Александра Бастрыкина и усмирить молодую бандитку. Ответ Елизаветы не заставил себя ждать.

"Вопрос с дракой был решен между мной и Ульяной давным-давно. Еще в тот момент, когда и произошла драка. После этого я извинилась перед девушкой, она ночевала у меня дома, и мы остались в нормальных человеческих отношениях", — написала пацанка в своем телеграм-канале.

В подтверждение своих слов девушка выложила скрины переписок с пострадавшей, в которых они обмениваются смеющимися смайликами и локальными шутками. Также были опубликованы записи телефонного разговора, на которых Ульяна отвечала уже не так дружелюбно как раньше.

"Ты же понимаешь, что за свои поступки все равно придется отвечать, — робко произносит пострадавшая. — У меня уже голова не работает, я не знаю, что делать. Видео разлетелось по всем соцсетям. Мне уже друзья пишут, мол, правда ли это. Это просто позор".

На конфликт девушек уже обратили внимание правоохранители.

"Участники инцидента установлены. Отделом полиции по Кировскому району УМВД по Самаре проводится проверка", — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.