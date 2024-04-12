В Самаре на неделю ограничат движение на ул. Свободы

В Самаре ограничат движение из-за подключения новостройки к коммуникациям.

Для подключения к сетям водоотведения жилого дома на ул. Свободы, 134 ограничат движение. Оно будет действовать на участке от пр. Кирова до ул. Краснодонской с 10:00 15 апреля до 20:00 22 апреля.