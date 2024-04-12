В Самаре планируют провести реконструкцию здания отеля Lotte

Стали известны подробности проекта по созданию 4-звездочной гостиницы в Самаре. Информацию "Волга Ньюс" озвучили в региональном министерстве туризма.

"Создание гостиницы будет реализовано по адресу: улица Самарская, 110. Проект участвует в отборе на участие в программе льготного кредитования, который проводит Министерство экономического развития РФ. Обязательное условие участия — площадь не менее 5 тыс. кв. м, от 120 номеров. Заемщик — ООО "Инвестор", — рассказали "Волга Ньюс" в министерстве.

На улице Самарской, 110 располагается пятизвездочный отель Lotte, а компания "Инвестор" является его собственником. Каким образом здание будут реконструировать, чтобы там можно было открыть 4-звездочную гостиницу, пока неизвестно. И представители "Инвестора" ясности по этому вопросу не дали, хотя не исключили ни возможность строительства пристроя, ни потенциальную переделку части объекта.

"Проект находится в стадии разработки. Он будет предусматривать формат реконструкции здания. При этом в существующем отеле не планируется никаких изменений, и он не понизит свою звездность", — ответили на запрос "Волга Ньюс" в компании.

Отель Lotte входит в южнокорейскую сеть. Его открыли в Самаре в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Строительство объекта при поддержке бюджета обеспечил основатель "Корпорации Кошелев" (известна как застройщик микрорайонов Крутые Ключи и Кошелев-Парк), депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев. Он же с 2020 по 2022 год был учредителем "Инвестора". По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, сейчас компания оформлена на Татьяну Дедову, которая, по данным СМИ, является матерью Владимира Кошелева.

Гостиница занимает 10 этажей с видом на Волгу и Самару. Для гостей доступны 193 номера, 11 конференц-залов общей площадью более 1500 кв. м., фитнес-клуб, панорамный бассейн и ресторан.

Также в здании есть жилой блок на 50 помещений, включая два пентхауса, на 6-15 этажах. У него отдельный вход, места общего пользования с санузлом, четыре лифта и лифтовые холлы, технические помещения и паркинг.

Возможно, именно эту часть здания и будет переделывать "Инвестор". Сейчас компания судится с ФНС по поводу доначисления налогов за эти помещения. В материалах дела указано, что Росреестр отказался регистрировать их как жилые квартиры. При этом большинство из них пустуют — там не завершен ремонт.