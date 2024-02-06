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Государство и Бизнес Экономическая политика

"Инвестор" не смог отбиться от налогов за квартиры в отеле Lotte

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Инвестор", аффилированное бизнесмену и депутату Владимиру Кошелеву, не отбилось от претензий налоговиков на сумму 24,15 млн рублей.

Фото: Дмитрий Бурлаков

Такую сумму Межрайонная ИФНС России №236 по Самарской области доначислила за квартиры в отеле Lotte, собственником которого является "Инвестор". Здание на ул. Самарской, 110 включает в себя гостиничный комплекс и 50 жилых помещений, в том числе два пентхауса, на 6-15 этажах. У жилого блока отдельный вход, места общего пользования с санузлом, четыре лифта и лифтовые холлы, технические помещения и паркинг.

Строительство отеля велось в рамках инвестиционного меморандума между правительством Самарской области и ООО "Инвестор", что давало право на льготу по налогу на имущество. Стоимость имущества, созданного в рамках проекта, должна была составить 1,2 млрд рублей. Однако в налоговой декларации указана другая сумма - 1,89 млрд руб., по всей видимости, с учетом построенных квартир.

Из решения суда следует, что на жилую недвижимость льгота не распространяется и налог исчисляется исходя из кадастровой стоимости. Суд не согласился с доводами "Инвестора" и оставил решение ФНС о доначислении налогов в силе. Еще ранее компании также не удалось оспорить решение межрайонной ИФНС России № 18 по Самарской области, которая доначислила 23,8 млн рублей.

Изначально квартиры в Lotte были построены в статусе нежилых помещений. Позже администрация Ленинского района перевела эту недвижимость в статус жилой. Тем не менее "Инвестор" не смог зарегистрировать изменения. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области отказало, "поскольку квартирой может признаваться только помещение, расположенное в многоквартирном жилом доме".

Это обстоятельство не помешало Т.В. Дедовой и М.А. Карпяк (очевидно, что это, соответственно, мать и супруга Владимира Кошелева) зарегистрировать свои права на квартиры через районный суд. В начале 2020 г. они выкупили помещения площадью 208 кв. м и 243 кв. м стоимостью 22,4 млн и 51,5 млн рублей. При этом анализ доходов покупателей показал, что сумма общего дохода Дедовой за три истекших
года меньше суммы сделки по договору купли-продажи.

Пятизвездочный отель южно-корейской сети Lotte открыли в преддверии чемпионата мира по футболу в 2018 году. Для гостей доступны 197 номеров от "супериор" размером 35 кв. м до президентских апартаментов в 145 кв. метров.

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