Пожилой водитель Peugeot сбил двух женщин на ул. Гагарина в Самаре

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В пятницу, 12 апреля, авария с двумя пешеходами произошла на ул. Гагарина в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.﻿

Фото: ГУ МВД по Самарской области