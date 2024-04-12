В больнице им. Ерошевского спасли зрение фермеру, которого боднула в глаз корова

Самарские офтальмологи спасли зрение мужчине, получившему тяжелую травму на ферме. Об этом сообщает Самарская областная клиническая офтальмологическая больница им. Т. И. Ерошевского.

28 декабря 2023 г. с фермером из Сызрани произошел несчастный случай — мужчину боднула корова и попала рогом в глаз.

Врачи самарской больницы им. Ерошевского сделали ему сложную высокотехнологичную операцию. Хирурги сделали все возможное, чтобы сохранить глаз и вернуть зрение пациенту. Была диагностирована отслойка сетчатки, глаз был полностью заполнен кровью. Хирургам удалось восстановить анатомическую целостность внутренней оболочки глаза и устранить кровоизлияние.

"Нашему пациенту повезло. Он правильно отреагировал на ситуацию. Поэтому все получилось лучше, чем обычно при таких тяжелых травмах. К сожалению, подобные случаи часто заканчиваются потерей глаза или серьезными повреждениями, при которых о зрении говорить не приходится. Многие пациенты не знают, что мы работаем круглосуточно без выходных, по неотложным состояниям. Некоторые ждут, когда начнутся будни и приезжают через какое-то время, когда уже поздно что-то предпринимать. Здесь ситуация иная — пациент обратился своевременно. У нас при таких случаях все наготове. За последние несколько лет в больницу поступило высокотехнологичное оборудование, позволяющее проводить операции, о которых раньше только мечтали. Подобного рода травмы настолько сложны, поэтому иногда требуется несколько этапов операции. Мы рисковали потерять глаз как орган. На сегодняшний день пациент имеет высокую коррегированную остроту зрения и продолжает полноценно трудиться. — уточнил главный врач больницы Андрей Золотарев.

Сейчас пациент находится под постоянным наблюдением врачей-офтальмологов. Ему еще предстоит следующий этап операции. В течение года мужчина будет проходить реабилитацию и контрольные осмотры врачей областной глазной больницы. Все эти процедуры доступны ему по полису ОМС.

"Еще несколько лет назад мы бы просто боролись за глаз, так как травма очень тяжелая, — говорит заведующая микрохирургического отделения № 2 Ольга Павлова. — Все завершилось благополучно, благодаря высокотехнологичному оборудованию и высококвалифицированным кадрам. Нам удалось сохранить не только глаз пациенту, но и высокое зрение. Мы очень гордимся тем, что добились такого качественного результата. Раньше нам это казалось практически невозможным".