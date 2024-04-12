В Богатовском районе ввели режим чрезвычайной ситуации

В пятницу, 12 апреля, в Богатовском районе Самарской области из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В пос. Заливное и с. Богатое подтопило здание детского сада и более 70 жилых домов, из которых эвакуировали 17 человек. В пункте временного размещения находятся три человека, остальные остаются у родственников и близких.

Прокурор района проверил условия в пункте временного размещения. Также надзорное ведомство проводит выездные приемы и консультирует местных жителей, проверяет работу спецсредств, техники и аварийно-спасательных служб.