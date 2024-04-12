В Самаре наградят участников фестиваля детского научно-технического творчества "КосмоФест-2024"

В среду, 17 апреля, в 10:00, в центре повышения квалификации РКЦ "Прогресс" (ул. Земеца, 24а) пройдет финальный этап VII Всероссийского фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества "КосмоФест-2024".

Фестиваль проводится ежегодно с 2018 г. для привлечения внимания к теме российской космонавтики, астрономии, стимулирования детей дошкольного возраста и молодежи к познавательно-исследовательской и изобретательской деятельности, поддержания интереса у подрастающего поколения к профессиям авиа- и ракетно-космической отрасли, развития детского творчества.

Тематика Фестиваля в 2024 г. посвящена достижениям космонавтики России, а также памятным датам: 90-летию со дня рождения Ю. А. Гагарина и 40-летию первого выхода в открытый космос женщины-космонавта С. Е. Савицкой.

В Самарской области проводится много мероприятий по инициативе губернатора Дмитрия Азарова для сплочения "цифрового" сообщества. Глава региона не раз отмечал, что растить кадры нужно начинать с дошкольного возраста. И такие мероприятия, как "Космофест", тому пример. В дальнейшем интерес детей к космической теме может привести их в профессию, связанную с инженерными, техническими и IT специальностями. Все эти направления сегодня и в перспективе чрезвычайно важны для развития России.

В Фестивале принимают участие:

— воспитанники 5-7 лет государственных, муниципальных, частных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

— дети 5-7 лет, не посещающие дошкольные образовательные организации;

— обучающиеся 7–17 лет общеобразовательных учреждений общего образования;

— педагоги образовательных организаций всех видов и типов;

— родители (законные представители) несовершеннолетних.