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Преступления Происшествия

Студентка из Самарской области отдала мошенникам 50 тыс. рублей

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В поисках подработки в свободное от учебы время 21-летняя жительница Самарской области решила проверить слухи о прибыли с покупки токенов. Девушка нашла обучающие курсы по криптовалютной бирже и заполнила анкету для получения дополнительной информации.

Спустя сутки с ней связался неизвестный, который представился сотрудником одной из финансовых организаций. Вместе с ним девушка зарегистрировала онлайн-кошелек и совершила покупку криптовалюты на несколько тысяч рублей.

Проверив кошелек через несколько дней, студентка не обнаружил на нем купленных токенов. Поспешив проверить и приложение мобильного банка, увидела списание более 50 тыс. рублей. Осознав, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию за помощью.

Гид потребителя

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