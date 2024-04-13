Студентка из Самарской области отдала мошенникам 50 тыс. рублей

В поисках подработки в свободное от учебы время 21-летняя жительница Самарской области решила проверить слухи о прибыли с покупки токенов. Девушка нашла обучающие курсы по криптовалютной бирже и заполнила анкету для получения дополнительной информации.
Спустя сутки с ней связался неизвестный, который представился сотрудником одной из финансовых организаций. Вместе с ним девушка зарегистрировала онлайн-кошелек и совершила покупку криптовалюты на несколько тысяч рублей.
Проверив кошелек через несколько дней, студентка не обнаружил на нем купленных токенов. Поспешив проверить и приложение мобильного банка, увидела списание более 50 тыс. рублей. Осознав, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию за помощью.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎