Из Борского района эвакуировано более 20 жителей из-за паводка

Сотрудники МЧС России оказывают помощь населению, оказавшемуся в местах подтоплений в Самарской области.

В один из районов Самарской области, где подтопило дома, направлена группа инспекторов центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области для оказания помощи населению.

Специалисты МЧС России на лодках проводят эвакуацию граждан, а также доставляют продукты питания и корм домашним животным.

В н. п. Заливное Богатовского района эвакуировано более 20 жителей.