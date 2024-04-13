В Жигулевске на Волге спасен мужчина

В субботу, 13 апреля, в 10:40 в МЧС поступило сообщение о том, что очевидцами проведены работы по спасению мужчины на реке Волга в Жигулевске.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 62-летний мужчина в медицинской помощи не нуждался.