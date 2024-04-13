Паводок в регионе: оперативная информация

В настоящее время на территории Самарской области остаются подтопленными пять низководных мостов, 158 частных жилых домов, 628 приусадебных участков.

Вода отступила от 12 жилых домов и 77 приусадебных участков.

По-прежнему отсутствует транспортное сообщение с н. п. Полудни Кинель-Черкасского района, необходимые средства для жизнеобеспечения населения имеются.

За сутки оказались подтопленными 85 жилых домов, в Богатовском, Кинель-Черкасском, Борском, Красноярском районах и в г. о. Отрадный, а также 223 приусадебных участка в Богатовском, Красноярский, Борском, Кинель-Черкасском и в г. о. Отрадный.

В двух пунктах временного размещения находятся 29 человек, в том числе 6 детей.

Обстановка с паводком остается на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.