В Самаре мужчина погиб при пожаре на ул. Братьев Коростелевых

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В субботу, 13 апреля, в 19:18, начался пожар в доме № 98 на ул. Братьев Коростелевых в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.