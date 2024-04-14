Паводок в Самарской области: за сутки 37 участков высохло, 25 — затопило

В Самарской области из-за паводка все еще подтоплены пять низководных мостов, 158 частных домов, 591 приусадебный участок. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Вода ушла с 37 приусадебных участков. Но при этом подтопило один дом и пять участков в Богатовском районе, а также 20 приусадебных участков в Отрадном.

Все еще нет транспортного сообщения с с. Полудни Кинель-Черкасского района.

В двух пунктах временного размещения находятся 29 человек, в том числе шесть детей.