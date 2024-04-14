Баскетболисты "Самары" проиграли Астане

В воскресенье, 14 апреля, БК "Самара" встретилась в Астане (Казахстан) с местной командой.

Борьба была напряженной — две четверти команды закончили с равным счетом, и к концу основного времени также была ничья. Судьба матча решилась в овертайме. Волжане уступили победу хозяевам поля — 92: 94 (23:21, 21:21, 14:16, 26:26, 8:10).