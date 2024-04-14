Баскетболисты "Самары" проиграли Астане

В воскресенье, 14 апреля, БК "Самара" встретилась в Астане (Казахстан) с местной командой.
Борьба была напряженной — две четверти команды закончили с равным счетом, и к концу основного времени также была ничья. Судьба матча решилась в овертайме. Волжане уступили победу хозяевам поля — 92: 94 (23:21, 21:21, 14:16, 26:26, 8:10).
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.