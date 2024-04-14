В Самаре эвакуировали ТЦ из-за замкнувшей телефонной зарядки

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В воскресенье, 14 апреля, в Самаре эвакуировали людей из ТЦ "МЕГА" из-за сработавшей пожарной сигнализации. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.