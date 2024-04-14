В Самаре эвакуировали ТЦ из-за замкнувшей телефонной зарядки

В воскресенье, 14 апреля, в Самаре эвакуировали людей из ТЦ "МЕГА" из-за сработавшей пожарной сигнализации. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Как выяснилось, на первом этаже в секции по ремонту сотовых телефонов произошло короткое замыкание зарядного устройства.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!