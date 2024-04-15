До середины недели в Самаре будет дождливо

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В Приволжском УГМС рассказали, что с 15 по 17 апреля в Самаре и области будет дождливо. При этом к среде столбик термометра поднимается до 23 градусов со знаком "плюс".