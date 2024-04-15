С 17 апреля начинаются перевозки до пристаней Ширяево, Гаврилова поляна и Шелехметь

С 17 апреля начинается движение судов по пригородным маршрутам: "Самара — Ширяево", "Самара — Гаврилова поляна", "Самара — Шелехметь".

Из Самары на Шелехметь будут ходить два рейса в день: 8:15 и 16:00. Обратно — 9:30 и 17:15.

До Гавриловой Поляны назначается всего один рейс: 7:45. Обратный в 17:20.

До Ширяево из Самары можно уехать в 8:30, вернуться в город — 16:00.

Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте и по телефонам 8(846)222-93-37, 89170114221.