Дачные перевозки стартуют в Самаре 20 апреля

В субботу, 20 апреля, в Самаре стартуют дачные перевозки. Все маршруты сохраняются, добавился один новый — от автостанции Аврора до массива "Черновские дачи" (маршрут № 157а). Увеличилось и число автобусов — с 52 до 54.

Точки отправления дачных автобусов не изменились, как и время работы. В апреле и в октябре автобусы будут ездить два раза в неделю по субботам и воскресеньям, а с мая по сентябрь — четыре раза в неделю — в среду, в пятницу и по выходным.

В дни религиозных праздников, когда организованы массовые перевозки на кладбища (5 мая, 9 мая, 12 мая и 22 июня), дачные перевозки совершаться не будут.

Стоимость проезда не изменилась, все льготы сохранены.