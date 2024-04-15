В Самаре увеличили финансирование программы по расселению на 2024 год

Департамент управления имуществом Самары подготовил проект постановления, в соответствии с которым в программу по переселению из ветхого и аварийного жилья от 2019 г. будут внесены изменения. Проект документа опубликован на сайте городской администрации.

Изменения, в частности, касаются объема финансирования программы. В 2024 г. муниципальную программу по переселению профинансируют на 1,74 млрд рублей. В документе поясняется, что увеличение составит 1,007 млрд рублей, "в том числе: 410,42 млн рублей — за счет средств Фонда развития территорий (увеличение на 171,42 млн рублей), 1,254 млрд рублей — за счет средств областного бюджета (увеличение на 790,68 млн рублей), 81,99 млн рублей — за счет средств городской казны (увеличение на 45,02 млн рублей)".

В перечне ожидаемых результатов реализации мероприятий программы — предоставление возмещения собственникам 750 жилых помещений; обеспечение благоустроенным жильем 11 950 человек.

В департаменте управления имуществом объявили о сборе замечаний и предложений по проекту постановления. Он продлится до 1 мая 2024 года.