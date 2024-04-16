В центре Самары 16 апреля временно перекроют автодвижение и отключат воду в домах

Для ремонта водопроводной линии временно закрывается движение по Волжскому проспекту. Об этом сообщает пресс-служба "РКС-Самара".

"Специалисты "РКС-Самара" устраняют технологический отказ на водоводе диаметром 800 мм на ул. Вилоновской в около дома № 2. Для ремонтных работ 16 апреля, будет временно закрыто движение по Волжскому проспекту на участке от ул. Вилоновской до Ульяновского спуска. Автомобилистам и пассажирам общественного транспорта необходимо заранее планировать свой маршрут", - предупредили в компании.

На время работ будет отключено холодное водоснабжение по адресам: ул. Фрунзе, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 161, 163, 165, 169, 171, 175, 179, 181, ул. Вилоновская, 1, 2, 24.

Также часть домов в границах улиц Вилоновской, Ленинградской, Агибалова, Самарской, Степана Разина, Некрасовской, Красноармейской и Никитинской будут на пониженном давлении.

Ресурсное предприятие приносит извинения за временные неудобства, специалисты делают все, чтобы провести ремонт как можно скорее.