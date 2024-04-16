Максимальный сброс воды в Волгу с Жигулевской ГЭС ожидается в конце апреля

В Приволжском УГМС рассказали о прогнозах максимальных весенних уровней воды на Саратовском, Волгоградском водохранилищах и Нижней Волге.

"С учетом складывающихся гидрологических условий и водохозяйственной обстановки, предложений межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада 3 апреля было принято решение о сбросах воды весеннего половодья через Жигулевский гидроузел", - отмечается в сообщении.

Сработка воды с Жигулевской ГЭС началась с 11 апреля. Максимальные сбросы воды планируется произвести в период с 26 по 27 апреля величиной 26000±500 куб. м/сек.

"На основании данной информации специалистами ФГБУ "Приволжское УГМС" были составлены прогнозы максимальных уровней воды. Расчеты показали, что уровни воды на Саратовском, Волгоградском водохранилищах и Нижней Волге ожидаются в пределах среднемноголетних значений, - уточнили в Приволжском УГМС. - При изменении графика сбросов воды прогнозы максимальных уровней воды на Саратовском, Волгоградском водохранилищах и на Нижней Волге будут уточнены".