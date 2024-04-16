За март продукты в Самарской области подешевели на 0,18%

Потребительские цены в Самарской области в марте по сравнению с февралем выросли на 0,17%. Такие данные публикует Самарастат.

При этом продовольствие в среднем подешевело на 0,18%. Непродовольственные товары стали дороже на 0,13%, на услуги - на 0,72%.

С начала года уровень инфляции составил - 1,5%.