Двое мужчин пострадали при пожаре на ул. Пензенской в Самаре

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В понедельник, 15 апреля, в 15:11, начался пожар в доме № 51 на ул. Пензенской в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.