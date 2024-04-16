С 1 июля Самарская область перейдет на дифференцированные тарифы на "свет"

Самарская область переходит на дифференцированные тарифы на электрическую энергию для населения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента ценового и тарифного регулирования.

"По информации ФАС России с 2024 года на дифференцированные тарифы на электрическую энергию для населения перешли 53 субъекта Российской Федерации. С мая 2024 года Самарская область также переходит на тарифы на электрическую энергию для населения, дифференцированные по объемам потребления", — отмечается в сообщении.

Первый диапазон потребления ограничен 3660 кВт*ч в месяц, тогда как среднее потребление домохозяйства редко превышает 350-500 кВт*ч в месяц.

Объемы потребления второго диапазона составляют от 3660 до 10980 кВт*ч в месяц, а третьего — свыше 10980 кВт*ч в месяц.

"Необходимо отметить, что потребление электрической энергии по третьему диапазону характерно для жилых домов большой площади, оборудованных энергоемким оборудованием, а также в случае использования электрической энергии в коммерческих целях (майнинг, автосервис и тд.)", — пояснили в ведомстве.

В период с 1 мая по 30 июня 2024 г. величина тарифов, установленных департаментом на 1 полугодие 2024 года не изменится.

С 1 июля по 31 декабря текущего года стоимость электрической энергии будет зависеть от объемов ее потребления.

Так, при потреблении с 1 июля до 3660 кВт.ч в месяц одноставочный тариф остается равным тарифу, установленному приказом департамента от 29 ноября 2023 г. и составит для населения в городских округах, проживающих в домах, не оборудованных электрическими плитами, 5,48 руб./кВт·ч. А для населения, проживающего в домах, оборудованных электрическими плитами и/или электроотопительными установками, а также в сельской местности — 3,84 руб./кВт·ч.

"По данным гарантирующих поставщиков электрической энергии, абсолютного большинства жителей Самарской области изменения в расчете стоимости потребленной электрической энергии не коснется", — заверили в департаменте.