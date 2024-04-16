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Баскетбол Спорт

В Самаре определили победителей Лиги губернатора по баскетболу 3х3

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В самарском спорткомплексе "МТЛ Арена-2" прошел суперфинал весеннего этапа Лиги губернатора Самарской области по баскетболу 3×3. Традиционно в турнире, организованном по инициативе главы региона Дмитрия Азарова, принимали участие любительские команды со всей губернии.

Фото: Андрей Савельев

Туры весеннего этапа Лиги губернатора проходили в Самаре, Тольятти и Сызрани. В них сыграли около 100 команд из Самарской области, а также из Казахстана. Лучшие команды встретились в суперфинале.
В категории "тихий баскетбол" впервые сыграли ребята, родители которых являются участниками СВО. Здесь победу одержала команда "Звезда". В женском турнире первое место заняла команда "Пантеры". У мужчин сильнейшим стал "Тольяттиазот".

Участников и призеров турнира поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
"Лига губернатора вновь собрала команды не только со всей Самарской области, но и из Казахстана. Это еще раз подтверждает, что наш турнир развивается, вовлекая в свою орбиту все больше и больше любителей баскетбола", — подчеркнул глава региона.

Губернатор отметил, что матчи весеннего этапа Лиги, как и всегда, проходили в яркой и дружественной атмосфере, объединяя всех, кто увлечен баскетболом.

Впереди — юбилейный, десятый этап Лиги губернатора. Он пройдет летом в различных городах и муниципалитетах Самарской области. При этом грядущий турнир состоится в обновленном формате. Это связано с расширением географии участников и обустройством новых баскетбольных площадок.
Лига губернатора Самарской области по баскетболу 3×3 проводится с 2021 года. Идея главы региона по организации этих соревнований была поддержана президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко. В турнире участвуют все желающие. На одной площадке встречаются как опытные игроки, так и начинающие любители. В Самарской области баскетбол — один из самых массовых видов спорта. Им регулярно занимаются около 45 тысяч человек. Система развития баскетбола в самарском регионе считается одной из лучших в стране.

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