АО "Транснефть - Приволга" провело плановые работы на нефтепроводах и производственных объектах

АО "Транснефть - Приволга" провело плановые работы на магистральном нефтепроводе (МН) Кулешовка — Куйбышев и производственных площадках в Оренбургской, Самарской и Волгоградской областях.

Комплекс мероприятий реализован в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Цель — поддержание высокого уровня надежности объектов транспортировки нефти.

Специалисты Волгоградского районного нефтепроводного управления (РНУ) выполнили подключение реконструированных участков подводящего и напорного трубопроводов линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Екатериновка". В строгом соответствии с требованиями экологической безопасности была произведена замена участков трубопроводов общей протяженностью около 200 м, которые выработали нормативный срок эксплуатации. Проведенный дефектоскопический контроль четырех участков подтвердил высокое качество сварных стыков, выполненных в рамках плановых мероприятий.

Во время плановой остановки транспортировки нефти по МН Кулешовка — Куйбышев бригады центральной ремонтной службы Бугурусланского РНУ заменили участок трубопровода протяженностью девять метров, а также ликвидировали сварные присоединения, препятствовавшие безопасному пропуску внутритрубных инспекционных приборов на участке МН протяженностью около 8 км. Это позволит обеспечить безаварийную эксплуатацию и экологическую безопасность трубопровода.

На ЛПДС "Красный Яр" завершены работы по замене двух задвижек на узле регулирования давления и одной задвижки фильтра-грязеуловителя. Новые шиберные задвижки отечественного производства установлены для обеспечения надежности оборудования, а также эффективного контроля за производственным процессом. На блочной комплектно-насосной станции (БКНС) "Комсомолец" и станции смешения нефти (ССН) пл. "Самара" проведен средний ремонт шести единиц запорной арматуры. Помимо этого, на ССН вырезаны тупиковые участки на коллекторе резервуарного парка. Работы выполнены при сниженных режимах перекачки нефти по МН.

В настоящее время магистральные нефтепроводы и площадочные объекты функционируют в штатном режиме, транспортировка осуществляется в полном объеме. Всего в работах, проведенных с учетом требований охраны труда, промышленной и экологической безопасности, были задействованы порядка 150 работников ремонтных подразделений, использовано более 70 единиц спецтехники.

Реализованные мероприятия обеспечат бесперебойную транспортировку нефти в регионах Приволжского и Южного федеральных округов.