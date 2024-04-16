Заставляли пить из лужи, били железной палкой и жгли волосы: стали известны подробности нападения на студентку-инвалида

Издание "КП-Самара" опубликовало подробности истории 17-летней девушки-инвалида, которую жестоко избили подростки.

25 марта после учебы на студентку самарского колледжа накинулись трое подростков, когда девушка стояла на остановке. Они схватили ее за волосы и затащили за гаражи.

"Как только над ней не издевались: ломали руки железной палкой, поджигали волосы, заставляли есть грязь и пить из лужи", — рассказала изданию мама пострадавшей.

Девушка пыталась вырваться, но подростки не давали. Вдруг один из них ослабил хватку и крикнул девушке, чтобы бежала. Девушка добежала до остановки и запрыгнула в первый попавшийся автобус.

В тот же день мама и сестра потерпевшей вызвали скорую и поехали в больницу. У девушки болела голова, на теле было много гематом. Врачи осмотрели студентку и решили, что ей лучше остаться в больнице.

Девушка узнала нападавшего и все рассказала маме. Оказывается, зачинщиком избиения оказался ее 16-летний друг.

"Я знала, что дочь дружит с ним, что у них хорошие отношения, он даже собирался приехать к нам в гости. Уже после, когда мы ехали в карете скорой, я узнала, что Ваня был влюблен в Дашу и предлагал ей встречаться".

После произошедшего Иван звонил маме девушки и угрожал: "Он угрожал Даше и мне, говорил, что знает, где мы живем. Дочь боится ездить в колледж, отказывается, даже если я сама буду ее туда возить. Я тоже боюсь. Где гарантия, что этот малолетка и меня не ударит?"

Полиция задержала зачинщика избиения. Сейчас правоохранители выясняют все подробности случившегося. Например, избивал ли парень Дашу один или ему помогали приятели.

"По версии следствия, 25 марта 2024 г. подозреваемый, находясь около остановки общественного транспорта, расположенной в Советском районе города Самары, применил насилие в отношении 17-летней девушки-инвалида. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники подразделения ГУ МВД России по Самарской области", — сообщили в региональном СУ СК РФ.

На 16-летнего юношу завели уголовное дело, сейчас парень находится в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. На историю обратил внимание и председатель СК России Александр Бастрыкин. Он затребовал доклад по этому уголовному делу.

Девушку выписали из больницы 1 апреля. После нападения она оглохла на одно ухо — повреждена барабанная перепонка.