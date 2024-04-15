В Самаре задержали подростка, напавшего на девушку-инвалида

В Самаре задержали 16-летнего парня, подозреваемого в избиении девушки-инвалида. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, 25 марта около остановки общественного транспорта в Советском районе молодой человек избил 17-летнюю девушку, являющейся инвалидом.
В отношении подростка возбудили уголовное дело, решается вопрос о заключении его под стражу.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎