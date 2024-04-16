В Самаре стартует региональный этап всероссийского интеллектуального турнира Знание.Игра

В среду, 17 апреля, в Самаре состоится региональный этап всероссийского чемпионата Знание.Игра в формате "Что? Где? Когда?", организованный Российским обществом "Знание". В нем примут участие 20 команд школьников и учащихся колледжей Самарской области. Им предстоит продемонстрировать свои знания, а также проявить смекалку и навыки командной работы, отвечая на вопросы, охватывающие широкий круг тем.

Около 250 команд школьников и студентов ссузов ПФО приняли участие в отборочных играх и получили возможность побороться за выход в федеральный финал. По итогам региональных финалов, которые пройдут в 11 федеральных округах с 8 по 19 апреля, определятся четыре лучшие команды каждого из округов. Они станут участниками федерального финала, который состоится в Москве на Международной выставке-форуме "Россия" в мае. Также отдельным этапом интеллектуального чемпионата станет онлайн-кубок Знание.Игра, который пройдет 20 апреля. Заключительная игра регионального этапа подарит еще один шанс получить путевку в финал. Вместе с участниками онлайн-кубка за победу поборются команды, которым не удалось пройти в федеральный финал на предыдущих играх.

"В этом году порядка 10 тыс. школ и колледжей принимают участие в новом формате направления Знание.Игра — в играх "Что? Где? Когда?". 150 тыс. школьников и студентов колледжей вовлечены в отборочные игры. Такое количество участников говорит о том, что молодежь тянется к знаниям, а игровой формат просвещения пользуется у них популярностью. Мы особенно рады, что финал чемпионата пройдет в рамках Международной выставки-форума "Россия", которая призвана продемонстрировать важнейшие достижения нашей страны. Талантливые и умные люди — это главная гордость России, а участники интеллектуального соревнования, безусловно, таковыми и являются, " — отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Участниками федерального финала станут 75 команд: 45 лучших по итогам отборочных игр, 20 команд-лидеров онлайн-кубка Знание.Игра, а также 20 команд из партнерских турниров, которые пройдут по лицензии продюсерского центра "Игра-ТВ", правообладателя бренда "Что? Где? Когда?".

Всероссийский турнир по игре "Что? Где? Когда?", вошедший в перечень интеллектуальных мероприятий Знание.Игра, стартовал в октябре 2023 года. Масштабнейшее интеллектуальное соревнование проходит в трех категориях: "Что? Где? Когда?": школы и колледжи" — для школьников 5-11 классов и учащихся ссузов; "Что? Где? Когда?": университеты" — для студентов высших учебных заведений до 25 лет; "Что? Где? Когда?": открытые игры", где смогут принять участие все любители интеллектуальных состязаний старше 18 лет.

Подробная информация об интеллектуальных соревнованиях размещена в сообществе Знание.Игра в социальной сети ВКонтакте.