Аттракционы в парках Самары начнут работать с 20 апреля

20 апреля в Самаре стартует новый парковый сезон. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.

"В период апрельского месячника по благоустройству на городских территориях, включая парки и другие общественные пространства, сезонные работы усилены. Зоны рекреационного назначения избавляют от остатков зимних накоплений и подготавливают к лету. Так, в парках Самары с поставленными задачами необходимо справиться до 20 апреля — традиционно эта дата считается официальным стартом нового паркового сезона", - рассказали в горадминистрации.

Заработают развлекательные площадки, будут функционировать аттракционная техника и все объекты потребрынка, находящиеся в парках, чтобы горожане могли комфортно провести свое свободное время. Подготовительные мероприятия находятся в завершающей стадии.

Накануне в парке Гагарина отмыли самый масштабный аттракцион города - 55-метровое колесо обозрения.

"В санитарный день нужно отмыть снаружи и внутри все 24 кабины. В помощь уборщикам — мойки высокого давления. В ходе генеральной уборки работами охватывают все контактные поверхности: столики, поручни, стекла. Их еще и обрабатывают с применением дезинфицирующих средств, чтобы обезопасить отдыхающих, — рассказал начальник отдела по организации культурно-массовых мероприятий МАУ "Парки Самары" Алексей Пецин. — Клининг предусмотрен и для блоков сплит-систем. Напомню, что зимой в кабинах работала система отопления, а в летнее время традиционно обеспечим кондиционирование — во всех кабинах во избежание духоты кондиционеры будут включаться при первой необходимости, как только температура наружного воздуха ощутимо возрастет".

В мэрии обратили внимание горожан: с 20 апреля график функционирования колеса обозрения изменится — аттракцион будет работать дольше. Прокатиться и осмотреть окрестности с высоты птичьего полета можно будет ежедневно, с 10:00 до 22:00 (за исключением двух непродолжительных технологических перерывов). Касса же будет закрываться чуть раньше 22:00, поскольку по регламенту в это время аттракцион должен завершить работу.