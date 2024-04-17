На проспекте Карла Марса в Самаре откроется новая городская ярмарка

В субботу, 20 апреля 2024 года, в Самаре откроется муниципальная универсальная ярмарка, расположенная на проспекте Карла Маркса, 179Б. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Новая торговая точка будет работать для посетителей каждый день с 09:00 до 21:00. Здесь можно приобрести мясную, рыбную, молочную продукцию, фрукты и овощи, сухофрукты и орехи и многое другое.

В субботу самарцы смогут не только купить качественные товары по демократичным ценам, но принять участие в развлекательной программе.

С 10:00 до 16:00 на площадке будут проходить конкурсы, гостей будут развлекать ростовые куклы, мим и аниматоры, самые маленькие посетители ярмарки смогут сделать аквагрим.

Особое настроение и праздничную атмосферу придадут исполнители народных песен. В течение дня, с 10:00 до 16:00 на ярмарке можно будет попробовать плов, шашлык, сладкую вату, чай и кофе.