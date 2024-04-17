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Происшествия

Подозреваемый в нападении на Паралимпийскую чемпионку компенсировал ущерб и извинился

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре подошла к завершению громкая история о нападении на паралимпийскую чемпионку Милу Слепышеву. Подозреваемый в нападении на нее и ее подругу мужчина извинился, компенсировал моральный и материальный вред.

Фото: автора

Как рассказали адвокаты потерпевших, девушки приняли извинения и простили его.

Напомним, ранее в соцсетях разлетелось видео, на котором нападали на двух девушек. Предполагалось, что 27 октября 2023 г. паралимпийская чемпионка Мила Слепышева — инвалид с детства по слуху и речи (слышит при использовании слухового аппарата) — приехала на ул. Коммунистическую по сообщению с просьбой помощи от глухонемой подруги по имени Ольга. Ольга рассказала, что подвезла мужчину — она иногда таксует. А когда он выходил — резко открыл дверцу и ударил дверь чужой машины.

"Обе машины получили повреждения (царапины). Ольга предложила ему заплатить ей 1000 руб. за повреждения, но он отказался и сказал, что нет никаких царапин. Мила предложила вызвать ГИБДД. Но мужчина начал оскорблять и нецензурно выражался, сказал: "Уезжайте отсюда, если не уедешь, я тебя убью". И еще говорил — "у меня знакомые ФСБ, я вызову ФСБ, я сотрудник ФСБ", — сообщалось в жалобе в прокуратуру.

Согласно жалобе в прокуратуру, далее мужчина разозлился и начал применять силу к женщинам-инвалидам. После огласки в СМИ было возбуждено несколько уголовных дел, а подозреваемого арестовали. Теперь мужчина принес свои извинения. 

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