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Преступления Происшествия

Подозреваемому в нападении на участницу Паралимпийских игр продлили арест

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Ленинского района Самары продлил до 16 апреля содержание под стражей Сергею Юртову. Ранее мужчина стал героем видеосюжетов и статей в федеральных СМИ.

Напомним, в правоохранительные органы пожаловались на "дерзкую спецоперацию" во дворе на ул. Коммунистической, 27 в Самаре. По предварительным данным, 27 октября 2023 г. паралимпийская чемпионка Мила Слепышева — инвалид с детства по слуху и речи (слышит при использовании слухового аппарата) — приехала по сообщению с просьбой помощи от глухонемой подруги по имени Ольга. Ольга рассказала, что подвезла мужчину — она иногда таксует.

"Выходя из машины Ольги, он резко открыл дверцу и ударил дверь чужой машины. Обе машины получили повреждения (царапины). Ольга предложила ему заплатить ей 1000 руб. за повреждения, но он отказался и сказал, что нет никаких царапин. Мила предложила вызвать ГИБДД. Но мужчина начал оскорблять и нецензурно выражался, сказал: "Уезжайте отсюда, если не уедешь, я тебя убью". И еще говорил — "у меня знакомые ФСБ, я вызову ФСБ, я сотрудник ФСБ", — сообщается в жалобе.

Согласно жалобе в прокуратуру, далее мужчина разозлился и начал применять силу к женщинам-инвалидам. Часть происходящего (в том числе и крики "Я в ФСБ служу") попала на видео. На записи также можно заметить, как мужчина бьет инвалида и плюет в нее. Мила обратилась к медикам и сняла побои, у нее сломан слуховой аппарат.

Далее были возбуждены уголовные дела по ст. 116 УК РФ ("Побои"), ч. 1 ст. 167 УК РФ ("Уничтожение чужого имущества"), ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью") и ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с применением насилия"). Подозреваемого задержали.

Задержанным оказался уроженец Куйбышева, заместитель директора ООО "Акватория" Сергей Юртов. В суде при избрании меры пресечения 29 января Юртов и его адвокат по фамилии Миронова требовали убрать из зала суда журналистов (в том числе представителей федеральных каналов). Сам Юртов утверждал, будто бы женщины-инвалиды нападали на него. То, что он представлялся "сотрудником ФСБ", он объяснил тем, что якобы ему знакомый когда-то сказал: "когда есть угроза — неси всякую чушь".

Расследование дела Юртова находится под контролем главы СК РФ Александра Бастрыкина.
В январе Юртова арестовали. Сейчас его арест продлили — пока до 16 апреля. По данным суда, решение должны обжаловать.

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