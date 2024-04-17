В Самаре на ул. Липяговской горели балконы четырех квартир

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Во вторник, 16 апреля, в 12:11 в ГУ МЧС России по Самарской области поступила информация о пожаре в доме № 3 на ул. Липяговская в Куйбышевском районе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Управления.