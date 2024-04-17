АО "Транснефть - Приволга" в первом квартале 2024 года выполнило более 6,7 тыс. экологических исследований

Подведены итоги работы лабораторий эколого-аналитического контроля АО "Транснефть - Приволга" за первый квартал текущего года. Специалисты лабораторий эколого-аналитического контроля (ЛЭАК) предприятия выполнили 6,7 тыс. экологических анализов, в том числе 5,8 тыс. исследований воды, 802 — воздуха, 86 — почвы. Результаты неизменно подтверждали соответствие деятельности установленным нормативам в сфере экологической безопасности.

В структуре предприятия функционируют четыре аккредитованных лаборатории эколого-аналитического контроля. Они оснащены необходимыми средствами измерений, испытательным, вспомогательным оборудованием и оборудованием для отбора проб и проведения анализов, которое ежегодно обновляется.

Штат укомплектован высококвалифицированными специалистами. Согласно утвержденным графикам специалисты проводят широкий спектр испытаний атмосферного воздуха, подземных, природных и сточных вод, почвы в зоне расположения производственных объектов. Результаты контроля являются основой для принятия решений по разработке мероприятий в области безопасности окружающей среды.

АО "Транснефть - Приволга" ведет непрерывную работу по минимизации воздействия производственных процессов на окружающую среду. Так, в 2024 году продолжается строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Кузьмичи" производительностью 25 куб. м в сутки. Кроме того, начнется строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 10 куб. м в сутки на приемо-сдаточном пункте (ПСП) на 915 км Волгоградского РНУ. В каждом из сооружений будет применена технология мембранного биореактора, которая дает ряд преимуществ по сравнению с традиционной биологической очисткой. Одно из них — высокое качество очистки с достижением нормативов, в том числе по аммонийному и нитритному азоту. Новая технология обеспечит устойчивую работу при низком биологическом потреблении кислорода. Кроме того, отказ от вторичных отстойников и механических фильтров доочистки сократит площадь, занимаемую оборудованием.

В числе приоритетов деятельности АО "Транснефть - Приволга" — экологическая безопасность и рациональное природопользование, проведение эколого-аналитического мониторинга, контроль выполнения требований законодательства в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, производственный экологический контроль и контроль работоспособности природоохранного оборудования.